Jamie Traets (19) uit Roosendaal moet Holland's Next Top Model verlaten

,,Als het aan je persoonlijkheid had gelegen, had je hier forever mogen blijven'', zei presentatrice Anna Nooshin over de keuze van de jury. ,,Maar wij denken dat het hier ophoudt. Dat dit is wat je ons hebt kunnen laten zien.''

Noorwegen

Dinsdagavond was in de zesde aflevering van de realityserie te zien hoe de zes modellen zich in een fotoshoot in Noorwegen van hun beste kant probeerden te laten zien. De kritiek op het resultaat van Traets was niet mis.



Zo vond jurylid Nigel Barker dat de Roosendaler niet ontspannen genoeg was. ,,Het probleem zit 'm in je benen. Je staat aan de grond genageld. Je moet naar jezelf kijken, op je loopjes oefenen.''