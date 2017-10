Jamie Traets (19) uit Roosendaal bij laatste zes van Holland's Next Top Model

Man opgepakt die touw voor Roosendaals politiebureau wil spannen

2 oktober ROOSENDAAL - Een man heeft zaterdagnacht geprobeerd een touw te spannen voor de oprit van het politiebureau in het centrum van Roosendaal. De man had volgens de politie de intentie om politieagenten en omstanders te verwonden. De man is later opgepakt in het Emile van Loonpark.