Jacques Klöters opent Open Monumentendag in Roosendaal

De stichting OMD Roosendaal heeft een overzichtelijk boekje samengesteld met daarin foto’s en informatie over de monumenten. De omslag toont het oudste huisje van Roosendaal aan de Markt 69. Voor de gelegenheid is dit pand nu ook eens overdag te bezoeken, want normaliter is nachtcafé De Cleyne Cat alleen in de kleine uurtjes geopend.



Het gidsje, dat in een oplage van 2500 exemplaren is gedrukt en 56 bladzijden telt, is kosteloos af te halen bij de bibliotheek, de VVV (naast De Cleyne Cat) en het stadskantoor. Tijdens het Monumentenweekend is het ook verkrijgbaar bij de deelnemende locaties.