Jaarwisseling in gemeente Roosendaal zonder grote incidenten

‘Rustige nacht’ voor Bravis ziekenhuis Roosendaal en Bergen op Zoom: 5 vuurwerk­slacht­of­fers

11:06 ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - In de nacht van maandag op dinsdag zijn in het Bravis ziekenhuis vijf vuurwerkslachtoffers geholpen: twee in Roosendaal en drie in Bergen op Zoom.