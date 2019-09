Jaap Korteweg gegadigde voor Roosendaals probleemterrein Liga

De vegetarische slager die zijn bedrijf vorig jaar aan Unilever verkocht, is in overleg met de gemeente Roosendaal over mogelijkheden en behoeften voor invulling van het terrein. ,,Er schijnt vraag naar appartementen te zijn, ook op het terrein van zorg.”

Gemeente is dolblij met de belangstelling van Korteweg

Wethouder Toine Theunis is ‘dolblij’ dat er eindelijk wat beweging zit in de ontwikkeling van het terrein. ,,Het was jaren in beheer van de curator en curatoren bewegen maar zelden. Wij staan open voor ideeën om er iets van te maken en denken actief mee. In de tussentijd kan er misschien alvast iets groens van gemaakt worden. Hoe het er nu bij ligt, is vreselijk, met die bouwhekken.”