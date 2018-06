'Ja, ik wil wel een tweede date'

Omstreden Ron Kruis weg bij school in Zegge

12:00 OUDENBOSCH/ZEGGE - Ron Kruis is komend schooljaar uitsluitend directeur van De Klinkert in Oudenbosch en niet meer van Mariadonk in Zegge. Borgesiusbestuurder Robert -Jan Koevoets ontkent dat deze stap het gevolg is van signalen dat Kruis zowel leerkrachten als ouders tegen zich in het harnas heeft gejaagd. Wel komt er een ‘zorgvuldige evaluatie’, meldt hij. Zonder overigens op de insteek daarvan of het tijdpad in te gaan.