Ivo den Ouden nieuwe voorzitter Samenstichting

Den Ouden is geboren in Fijnaart, opgegroeid in Oud Gastel maar woont al weer dertien jaar in Stampersgat. ,,Ik ken het dorp vanuit mijn jeugd met carnaval en later de KPJ-feesten in Zaal Geerts. Sinds 2016 probeer ik me als lid van de Samenstichting voor het dorp verdienstelijk te maken, een jaar later werd ik secretaris. Als voorzitter zet ik vooral de lijn van William voort. We blijven ons inzetten voor de leefbaarheid van Stampersgat.‘’