Ivo (38) stopt na twintig jaar jongerenwerk: ‘De waardering is 180 graden gedraaid’

,,Het is soms best een gevecht geweest. De eerste plek die we kregen in Oudenbosch, zat in een kantoor aan de Kaaistraat. Als je daar iets wilde doen dat geluid maakte, stond de hele straat op z'n kop. Toen er in de raad werd gesproken over een nieuwe plek, zat ik me op de publieke tribune op te vreten. De denigrerende uitspraken die raadsleden over jongeren deden - alsof we de grootste criminelen waren. Er moest een hek met prikkeldraad omheen komen, zei er één...”



,,Ik heb al die uitspraken letterlijk genoteerd in een protestbrief en tientallen handtekeningen daaronder verzameld. Dat kwam in BN DeStem en ‘s ochtends om half 7 had ik al het eerste raadslid aan de lijn, dat hij het zo niet had bedoeld. Zo draaiden ze één voor één bij. Ineens was de komst van een nieuw jongerencentrum een hamerstuk. Je moet af en toe het lef hebben om ergens tegenaan te schoppen. Maar het is ook best frustrerend om steeds iets te moeten verdedigen waarvan je zíet dat het goed werk doet.”