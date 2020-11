Ivan slaat zijn vriendin, die een tattoo van haar ex heeft: ‘Ze at van twee walletjes’

Duiven in actie om rolstoel­bus voor 6-jarige Nanne te kopen

11 november RUCPHEN - Nanne van den Broek (6) uit Rucphen is meervoudig gehandicapt en zal altijd een rolstoel nodig hebben. Om haar ouders te helpen met de aanschaf van een rolstoelbus, is Jessica Willemse uit Oud Gastel gestart met een bonnenverkoop in de duivensport. In een week tijd is er al 8100 euro opgehaald.