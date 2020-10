Italiaans restaurant moet pand verlaten

Ook hier daalt het aantal inbraken en niet omdat we meer thuis zijn: ‘Inbrekers switchen naar cybercrime’

10:00 ROOSENDAAL - In de gemeenten Roosendaal en Rucphen is het aantal woninginbraken de afgelopen 12 maanden flink gedaald ten opzichte van diezelfde periode daarvoor. In de gemeente Halderberge is dat aantal exact gelijk gebleven.