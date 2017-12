Islamgeleerde te dement voor proces verkrachting stiefkind

Dieven laten parkeergarages links liggen; 1 inbraak in 2 jaar tijd in Roosendaal, Bergen op Zoom en Etten-Leur

6:00 ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM/ETTEN-LEUR - Eén auto-inbraak. In de Mill Hill-parkeergarage in Roosendaal. Naast deze inbraak werd er in 2016 en 2017 (tot 4 december) nul keer ingebroken in acht parkeergarages in Roosendaal, Bergen op Zoom en Etten-Leur. Dat blijkt uit cijfers van de politie.