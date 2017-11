Is mest ook afval? Vijf vragen over hoe Roosendaalse wethouder zichzelf schaakmat zette

1. Wat is de inzet van het schaakspel?

De vergunning voor de bouw van een biomineralenfabriek in Roosendaal. Die is door burgemeester en wethouders verleend. Naar eigen zeggen 'omdat het niet anders kan, vanwege het eerder aangepaste bestemmingsplan.' Op aandrang van de gemeenteraad is eerder uitgezocht of alle stukken in orde zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan zou de kans worden aangegrepen de vergunning te weigeren.

2. Verleend is verleend, of kan de vergunning alsnog worden tegengehouden?

3. Wat kan de Roosendaalse politiek nog doen om de vergunning - die ze niet wil - alsnog ongedaan te maken?

4. Waarmee heeft wethouder Toine Theunis zichzelf dan schaakmat gezet?

5. Wat is daar mis mee?

De discussie is nu of het verwerken van mest wezenlijk anders is dan het verwerken van afval. Daar heeft de Raad van State onlangs nog een uitspraak over gedaan, naar aanleiding van een zaak in Zenderen in de gemeente Borne. Als Theunis bedoelt dat in Roosendaal alleen afval mag worden verwerkt, dan hebben de tegenstanders een aanknopingspunt om hun gelijk te halen bij de rechter en de vergunning tegen te houden. Theunis ziet geen problemen: ,,Mest is geen afval. Daar is voldoende jurisprudentie over.''