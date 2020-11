Is jouw fundering goed? Door droogte is kans op verzakking: ‘Dat loopt dik in de papieren’

Waarom het vorige week misging met het ophalen van uw afval

10 november ROOSENDAAL - Door een storing in de AfvalWijzer - dat is de app van afvalinzamelaar Saver - is de invoering van de nieuwe routes voor het ophalen van huishoudelijk afval vorige week niet helemaal vlekkeloos verlopen. Door de storing is de burger, die wilde weten wanneer welk afval aan straat moet worden gezet, op het verkeerde been gezet.