Is een prijs uitreiken nog interessant als tonpraters van hot naar her trekken?

OUD GASTEL - Voor de twintigste keer deed Ronnie Buiks mee aan de tonpraotavond in Oud Gastel. ,,Een mooi moment om weer eens voor de wisselbeker te gaan‘’, bedacht de Etten-Leurenaar voorafgaand aan Westbrabants oudste competitie in 't Veerhuis. Hij slaagde met glans.

Als Beerund ut Boerke stond hij een paar jaar met lege handen, maar nu was het opnieuw raak. Zijn buut is scherp, de timing goed en de grappen origineel. En zoals het publiek van Buiks gewend is, voegt hij er aan het eind nog iets plaatselijks aan toe. In zijn rol als brandweercommandant kreeg hij ook de gestopte burgemeester van Halderberge op sollicitatie. ,,Helaas, de ‘Vonk’ sprong niet over.‘’

Halsoverkop naar Sprundel

Buiks moest na z’n optreden halsoverkop naar Sprundel voor de tonpraotavond in De Trapkes. Dat gold ook voor tonpraters Tijn de Ruiter en Peerke, die in deze weken van hot naar her gaan. Om overal een avondvullend programma te krijgen, worden de tonpraters geboekt. De vraag is of je er dan nog wel een competitie van moet maken. Bij de prijsuitreiking ontbrak het drietal. Enkel Sjef Stui, Kaot van den Kaoi en Bokske de Kul waren gebleven. Buiks nam nog wel de moeite naar Oud Gastel terug te keren en van prins Ad van Vastelaovedzottelaand de hoofdprijs in ontvangst te nemen.

Tonpraters uit Oud Gastel krijgt de organiserende dweilband De Vogelmuzikanten de laatste jaren niet meer zo snel. Dus wordt het publiek vermaakt met kletsers uit de regio, die het vooral van de algemene moppen moeten hebben. Evengoed zorgt dat nog steeds voor een uitverkocht Veerhuis.