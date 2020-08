Is dit Polar Bear Stanley Simpson? ‘Geweldig hoe mensen met ons meezoeken’

SEFERIHISAR (T)/ROOSENDAAL - Wie was toch Polar Bear Stanley Simpson? En vooral, wat is er van hem geworden na de bevrijding van Roosendaal in 1944? Grote kans dat de mannen van The Dutch Bears één van de ontbrekende puzzelstukjes toegestuurd hebben gekregen vanuit het Turkse Seferihisar, op een slordige 2.300 kilometer van de Roosendaalse Markt.

Want het artikel over die zoektocht dat halverwege juli zowel in de krant als op de website van BN DeStem verscheen, werd ook gelezen door Monique Gümüş-Boelman. De oud-Roosendaalse woont ondertussen al een paar jaar in Turkije, vlakbij Izmir aan de westkust.

Bij het lezen van het artikel moest ze gelijk aan ‘haar’ Stan denken: ,,In 1994 was ik vrijwilliger voor het VVV in Roosendaal. Ik verzorgde stadswandelingen (vooral met buitenlanders, gezien mijn achtergrond als tolk/vertaler) en ik hielp bij de ontvangst en de speciale activiteiten voor de veteranen die Roosendaal en omgeving hebben bevrijd.’’

Verwaterd

Quote Ik ben zelfs Stan’s achternaam vergeten Monique Gümüş-Boelman Ze raakt bevriend met één van de veteranen: Stan. ,,Hij was hier samen met zijn goede vrienden Ed en Elaine.’’ Ze hielden nog jaren contact: ,,Maar door al mijn omzwervingen is dat volledig verloren gegaan. Ik ben zelfs Stan’s achternaam vergeten.’’



Toch besluit ze The Dutch Bears een berichtje te sturen en wat foto’s mee te sturen, want misschien is haar Stan wel de Stanley Simpson die de jonge documentairemakers zoeken. Of de man op de foto ook daadwerkelijk ‘hun’ Stan is, durft Daan Breugelmans van The Dutch Bears nog niet te zeggen: ,,Maar het zou kunnen.’’

‘Geweldig’

Breugelmans vindt alle hulp die de mannen krijgen fantastisch: ,,Geweldig hoe mensen met ons meezoeken, iedereen is zo enthousiast.’’ Breugelmans kreeg een tijdje geleden samen met mede-Dutch Bears Job Elshout, Lars de Graaf en Casper van Loon het idee om op zoek te gaan naar het verhaal van bevrijder Stanley Simpson.



Dit nadat hij in contact is gekomen met de Roosendaalse wijkagent Dré van Roomen, wiens opa altijd vertelde over Stan. De zoektocht van The Dutch Bears moet uiteindelijk een nieuwe documentaire opleveren én een serie podcasts.

Wie weet er meer?

Breugelmans: ,,We hebben een hoop reacties gehad, daardoor hebben we weer nieuwe lijntjes uit kunnen zetten. Zo krijgen we steeds een beter beeld van wie Stanley Simpson is geweest.’’

Wie Simpson herkent of denkt The Dutch Bears verder te kunnen helpen, kan contact opnemen via thedutchbears@gmail.com. De eerste podcast is ook al te beluisteren via facebook.com/thedutchbears.

Quote Geweldig hoe mensen met ons meezoeken, iedereen is zo enthousi­ast Daan Breugelmans, The Dutch Bears