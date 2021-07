Is dit de beste oplossing tegen de tetterijzer-terreur in Roosendaal?

Een tikkie hardleers is Matthijssen ook wel. Als de politie keer op keer je trompet afpakt, omdat niet iedereen op jouw ongevraagde concerten in de binnenstad zit te wachten, kun je ook je conclusies trekken. Aan de andere kant, als mensen er last van hebben - zo zei hij eerder al in deze krant - hoeven ze dat alleen maar tegen hem te zeggen. Stopt ie gelijk, zweert ie.



Die tetterijzers afpakken helpt ook niet. Want al barst het politiebureau uit zijn voegen van de in beslag genomen trompetjes, er is altijd wel iemand die Matthijssen weer een vers exemplaar in de handen drukt.