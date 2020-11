Is de waterweg weer de toekomst voor de bietenaanvoer?

OUDENBOSCH/DINTELOORD - De historische bietentocht over West-Brabantse en Zeeuwse wateren mag dan zijn afgeblazen, suikerbieten komen deze campagne voor het eerst sinds lange tijd weer per schip.

Niet helemaal tot aan de fabriek in Dinteloord. Vijf kilometer eerder lost het motorvrachtschip Bonne Attente deze maandagmorgen zijn vracht. In twee ruimen transporteert schipper Klaas Koster 1300 ton Zuid-Limburgse bieten. Zaterdag geladen en vertrokken vanuit de haven in Stein, maandagmorgen aangemeerd aan de loskade van transporteur Jan Wagemakers op het bedrijventerrein De Gorzen aan de Mark. De laatste kilometers gaan de peeën met vrachtwagens van Wagemakers naar de fabriek toe.

,,Nostalgie‘’, grijnst Wagemakers, die toekijkt hoe zijn kraanmachinist de bieten overlaadt van schip op vrachtauto. ,,Tot 2008 deden we het nog bij de fabriek zelf. Met dezelfde laadbak als toen doen we nu opnieuw de overslag. Vroeger kwam het allemaal over water, maar voor mijn chauffeurs ben ik blij dat ze over de weg aangeleverd worden.‘’

Zeilschip

Ooit werden vrijwel alle suikerbieten per schip naar de fabrieken vervoerd, oorspronkelijk zelfs per zeilschip. Op oude foto's ligt de Mark vol schepen, wachtend tot ze hun vracht bij De Dinteloord kunnen lossen. Koster heeft het nog meegemaakt. ,,Dan bleven we in de weekends in Stampersgat. Bestaan Zaal Geerts en café Vermolen nog? ’’

Begin deze eeuw werd bij de fabriek in Puttershoek nog driekwart van de oogst per schip aangevoerd. Toen de fabriek sloot, was het snel gedaan met het transport vanaf water. Om logistieke redenen koos Suiker Unie (thans: Cosun Beet Company) in het proces van land tot klant voor de vrachtwagen.

Bij wijze van proef wordt deze campagne de binnenvaart herontdekt. Manager A gro Logistiek Arno Huijsmans legt uit dat de pilot past in de bedrijfsfilosofie om verder te verduurzamen en terugdringen van de CO2-uitstoot. ,,Met de provincie Noord-Brabant hebben we het convenant Groene Cirkels Circulaire Suikerbietenketen gesloten.‘’

Filedruk

Behalve emissiereductie draagt transport over water ook bij aan het verminderen van de filedruk op de snelwegen rondom Eindhoven. De proef moet uitwijzen of het economische haalbaar is om het bietenvervoer deels over te brengen van het land naar water. Voor de pilot is de verre laadplaats in Stein uit gekozen. Zouden alle Zuid-Limburgse bieten over water naar Dinteloord komen scheelt dat al gauw zo'n vier miljoen asfaltkilometers.

,,Maar we kijken ook of de bieten veel te lijden hebben van de overslag‘’, schetst Huijsmans mogelijke nadelen van watertransport, ,,De kans op beschadiging bij overslag in het schip is aanwezig. Wanneer gekneusde bieten gewassen worden, spoelt de suiker weg. Daarom gaan we op twee manieren laden: als losse bulk en in containers, die op het schip worden gezet. Welke overslag beschadigt de biet het minste. Ook de vaartijd is langer. Dat moeten we allemaal afwegen in deze pilot met voorlopig twee scheepvrachten onze kant op.‘’

