Is de keurige Adriana J. alias Ingrid Ndaba een gewetenloze oplichtster of een ziekelijke fantast?

Door Vier het Leven hoeft alleen­staan­de Anneke (81) niet meer in d'r eentje naar de schouwburg

ROOSENDAAL - ,,Heerlijk om af en toe weer onder de mensen te kunnen komen’’, lachte de Anneke Tersteeg zaterdag in schouwburg De Kring. Tersteeg behoorde tot het eerste groepje deelnemende gasten van Stichting Vier het Leven die sinds gisteren met het afscheidsoptreden van Willeke Alberti actief is in Roosendaal.

1 mei