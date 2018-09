Is babi pangang Nederlands cultureel erfgoed? Vijf vragen aan initiator San Fu Maltha uit Oudenbosch

Wat betekent babi pangang voor jou?

,,Ik ben van Chinees-Indische afkomst en het is voor mij een geheel vreemd gerecht. Toen ik jong was en nog in Oudenbosch woonde, gingen wij vaak eten bij een Chinees-Indisch restaurant in Etten-Leur. Ook wij aten babi pangang, maar dat is eigenlijk een vreemde eend in de bijt. Babi pangang is niet Chinees en ook niet Indisch, het is in Nederland verzonnen en ook alleen maar in dit land te eten."

En daarom moet het Nederlands cultureel erfgoed worden?

,,Ja, want dit is iets wat in Nederland is ontdekt en niet meer is weg te denken. Het is misschien het bekendste gerecht van de Chinees-Indische restaurants en die dreigen te verdwijnen uit het Nederlandse straatbeeld. In 2008 telde Nederland 2.123 Chinees-Indische Restaurants en is het inmiddels teruggelopen naar 1.734. Het sluiten van deze restaurants bedreigt ook het bestaan van de babi pangang."

Waarom is de stichting 'Meer dan Babi Pangang' opgericht?

,,Het toevoegen van babi pangang aan de lijst van Nederlands cultureel erfgoed is maar één uiting van de stichting. Julie Ng uit Hong Kong, In-Soo Radstake uit Zuid-Korea en ik willen een bijdrage leveren aan het ontdekken, ontwikkelen, begeleiden en promoten van nieuwe creatievelingen uit de Aziatische gemeenschap."

Jullie hebben ook plannen voor een documentaire?

,,Ja. Julie Ng is opgegroeid in het Chinese restaurant van haar ouders. Vroeger schaamde ze zich voor haar afkomst. Ze werd poepchinees genoemd of kreeg opmerkingen als Hanky Panky Shanghai naar haar hoofd geslingerd. Babi pangang betekent voor haar doelwit zijn van discriminatie. Maar nu de babi pangang-Chinees dreigt te verdwijnen, is ze haar cultuur gaan herwaarderen. In de documentaire gaat ze op zoek naar de afkomst van babi pangang. De Chinese cultuur is verborgen gebleven, de gemeenschap is erg op zichzelf. Gaandeweg is ze zich gaan beseffen dat niet de afkomst van het gerecht is wat ertoe doet, maar juist de betekenis."

Waarom zijn jullie crowdfunding gestart?

,,Om een deel van budget voor de documentaire te realiseren. In drie dagen tijd hebben we bijna 4.000 euro opgehaald. We hebben nog 28 dagen voor de rest van de 15.000 euro. We hopen eind 2019 de film te kunnen laten zien."