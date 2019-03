Inwoners van Roosendaal vinden dat veiligheid het belangrijkste onderwerp voor de gemeente moet zijn

VIDEO EN FOTO'S Massale steun ontroert pastoor Prasing

10 maart OUDENBOSCH - Zelf leidde hij een dienst in Zevenbergen, maar pastoor Maickel Prasing was zondag in ieders gedachten tijdens de mis in de basiliek van Oudenbosch. Bij drie conservatieve jongeren die zijn idee voor een regenboogzebrapad verketteren én bij lokale kerkgangers die actieborden met ‘Pastoor Maickel = naastenliefde’ massaal tekenden. ,,Ik ben erg blij met deze steun", zei een ontroerde Prasing toen hij later de panelen in ontvangst nam.