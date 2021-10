Inwoners St. Janstraat in Hoeven zijn boos: ‘Je kunt niet zien wat een uitrit is en wat een parkeervak’

HOEVEN - Meneer Pierre Hettema uit de St. Janstraat in Hoeven is boos. En hij niet alleen. Ook de andere bewoners van het appartementengebouw op nummer 52 en een aantal omwonenden zijn het niet eens met de manier waarop de St. Janstraat wordt gereconstrueerd.

Omdat de bestrating naast de rijbaan in één kleur is uitgevoerd, is niet duidelijk wat trottoir is, waar de parkeervakken zijn en waar de uitritten liggen. De gemeente belooft er nog een keer naar te kijken als alles klaar is.

Dorpsstraat

Momenteel wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de St. Janstraat. Rijbaan en fietspad zijn van dezelfde kleur stenen en van elkaar gescheiden door grijze klinkers. De legverbanden van de rijbaan en het fietspad verschillen wel. De donkerbruine stenen van het trottoir en de parkeervakken liggen ook in verschillende verbanden, maar dat is moeilijker te zien.

Volledig scherm Inrichting Dorpsstraat St. Willebrord. Verschillende functies (rijbaan, parkeren, uitrit) hebben verschillende kleuren gekregen. Al zijn de parkeerplaatsen wat smal. © Henk den Ridder

,,Ik heb twee keer namens de bewoners om betere bestrating gevraagd. Je kunt nu niet zien wat een uitrit is en wat een parkeervak. Ga maar eens kijken in de Dorpsstraat in St. Willebrord. Daar is het wel duidelijk", zegt Hettema. In St. Willebrord zijn de functies aangegeven door het gebruik van verschillende kleuren.

Evalueren

Zowel Marcella Takx van de gemeente Halderberge als voorzitter Arjan de Wildt van het Werkatelier St. Janstraat zegt dat het project uit en te na is besproken tijdens bewonersoverleg en dat Hettema daar nooit bij was. Dat geeft Hettema toe. ,,Wanneer de straat straks in gebruik gaat, volgt ook een periode waarin we de nieuwe situatie evalueren", zegt Takx en De Wildt vult aan: ,,Als iets echt niet goed of echt niet duidelijk is, passen we het aan.”