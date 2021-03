Inwoners komen zelf met eisenpakket voor nieuw dorpshuis Bosschenhoofd

Digitale bijeenkomst

Maandag 8 maart is er tussen 19.00 en 20.30 uur een digitale bijeenkomst waarin wordt besproken wat er allemaal nodig is om De Blokhut in een volwaardig dorpshuis te transformeren. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via www.ontmoeteninbosschenhoofd.nl. Wie niet in de gelegenheid is om aan te sluiten, kan input vooraf doorgeven aan Groet en Ontmoet via groetenontmoetbosschenhoofd@gmail.com. Dit kan ook via Facebook, of via een brief naar Pastoor van Breugelstraat 46.