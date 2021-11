Inwoners die gaan scheiden, moeten gemakkelijker een huurwoning in Roosendaal krijgen

ROOSENDAAL - Als in Roosendaal een huwelijk spaak loopt en de echtelieden gaan scheiden, dan moet een van de twee snel een huurwoning kunnen krijgen. Ook in andere urgente gevallen moeten de betrokkenen erop kunnen rekenen snel een woning toegewezen te krijgen.

Waar veel gemeenten aparte spelregels hebben voor urgente gevallen, bestaan die afspraken niet in de gemeente Roosendaal. Dank zij Karen Suijkerbuijk-Ader van de ChristenUnie komt daar verandering in.



,,In Roosendaal zijn geen urgentieregels. Mensen die het betreft moeten gewoon op een huurwoning wachten, zoals ieder ander”, zei Karen Suijkerbuijk deze week tijdens de raadsvergadering. ,,Alleen als er medische redenen zijn, geldt urgentie.”

Zorgelijke situatie

Als mensen in een scheiding zitten, moeten ze gewoon achter aansluiten. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld mensen in een faillissement. ,,Mensen die al in een zorgelijke situatie zitten, moeten niet in een nog zorgelijkere situatie komen.”

Nu staan er in de President Kennedylaan al twintig huizen voor spoedgevallen en komen er op de plek van basisschool De Sponder aan de Flaviadonk nog eens veertig bij. En volgens Michael Yap (PvdA) heeft wooncorporatie Alwel wel degelijk mogelijkheden om spoedgevallen onder te brengen. Kan wel zijn, zei Suijkerbuijk, maar er is geen duidelijk beleid.

Druk op woningmarkt

Ze diende een motie in om te laten onderzoeken of heldere spelregels kunnen worden geformuleerd. Met de stemmen van de Roosendaalse Lijst, de VVD en het CDA tegen is de motie aangenomen. Yvonne de Beer (RL) zei bang te zijn dat de druk op de woningmarkt alleen maar verder toeneemt als dit soort regels gaat gelden.

Volledig scherm Wooncorporatie Alwel wijst huurwoningen toe in Roosendaal. © Florence Imandt