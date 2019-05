Inwoners Bosschenhoofd gaan de banden aanhechten

Vorig jaar is tijdens de week van de eenzaamheid het initiatief ontstaan een lunch te organiseren voor alle inwoners van Bosschenhoofd. De maaltijd in basisschool ’t Bossche Hart onder de naam ‘Groet en Ontmoet’ was een succes. Aangespoord door Stichting Groenhuysen en de nieuwe thuiszorgorganisatie Anna voor Zorg is besloten het initiatief om te zetten in de werkgroep Groet en Ontmoet Bosschenhoofd.