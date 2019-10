Invitéater slaat met musical DeKOORum nieuwe weg in

Invitéater, onderdeel van de Stichting Podiumkunsten, staat met een nieuwe eigen productie op de planken. ,,De musical DeKOORum draait om het wel en wee van een popkoor."

Muzikaal leider Bart van Gorp kwam dit keer zelf met een beknopte versie van het verhaal, een aantal scènes en een keuze van liedjes die daar bij passen.

Fraude

,,Het verhaal komt er in het kort op neer dat een wereldberoemde zangeres een frauderende manager had. Zijn leugens maken het noodzakelijk dat haar carrière ophoudt. Ze vestigt zich op een groot landgoed en in het lege koetshuis is plaats genoeg om het plaatselijke popkoor te laten repeteren. Wat er daarna allemaal gebeurt, mogen de bezoekers zelf gaan ondervinden."

De verhaallijn werd verder uitgewerkt door de vaste scriptschrijver, Stef Broos. Dat kun je wel aan hem overlaten. Hij verzon bijvoorbeeld de plaatsnaam Zevensloten, waar het landgoed is gevestigd. Van Gorp: ,,We laten in het midden of iedereen daar allemaal tegelijk inloopt, maar de woordspeling lijkt me duidelijk."

Engels

Anders dan de vorige musicals van Invitéater is dat het verhaal niet direct door de liedjes wordt verteld. ,,Op eentje na worden alle songs in de originele taal gebracht. Veel dus ook in het Engels, zoals Listen To The Music van The Doobie Brothers, Under Pressure van Queen en David Bowie en de ballade Run Away van Jefferson Starship. Gedurende de musical zal blijken dat er in de sfeer en de tekst van de liedjes gevoelsmatig wel degelijk iets van het verhaal verweven zit."

Twee verhaallijnen

Karen Groothedde speelt de rol van Dottie, de zangeres met dat verleden. ,,Er zitten twee leuke verhaallijnen in de musical. Aan de ene kant draait het om de gezelligheid van de repetities, het wel en wee van het koor in groepsverband. Je zou het ook een eerbetoon aan het verenigingsleven in zijn algemeen kunnen noemen. Met karakteristieke rollen, zoals de betweter, de chaosmaker binnen de groep die altijd te laat is en de voorzitter van de club met al zijn voorschriften."

,,De andere verhaallijn, die van Dottie zelf, wordt langzaam duidelijker. Eerst is ze gewoon de dame achter de bar die de koffie inschenkt. Door de komst van een nieuw koorlid wordt ze gedwongen haar verleden bloot te geven en dat ook steeds meer los te laten.”