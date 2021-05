Invasie van NAC-fans met vuurwerk in Bosschenhoofd: ‘Maar ze hebben het netjes opgeruimd hoor’

Twintig cilinders met lachgas in beslag genomen in woonwijk in Roosendaal

14 mei ROOSENDAAL - Aan de Elisadonk in Roosendaal heeft de politie donderdag ‘een grote partij cilinders met lachgas’ in beslag genomen. Het spul was opgeslagen in een woning. Volgens de politie kan dat voor gevaar zorgen in een woonwijk.