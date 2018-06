Invallen in drugspanden West-Brabant zijn opmaat voor meer: OM voorspelt tientallen interventies

RUCPHEN/STANDDAARBUITEN - Overheidsdiensten zijn maandag in Zuid-Nederland begonnen met een gezamenlijke actie tegen ondermijning in het buitengebied. Een van de eerste successen was de vondst 's middags in Standdaarbuiten van een opslagloods met duizenden liters grondstoffen voor synthetische drugs, zoals xtc en amfetamine. Voor de rest van de week worden nog tientallen acties aangekondigd.

In de oude schuur aan de Vlietweg lagen ook gasflessen, twee drukvaten en andere spullen die nodig zijn voor het illegale productieproces. De politie heeft met de eigenaar van de verhuurde loods gesproken. Ze beschouwt hem niet als verdachte.

's Morgens ontdekten opsporingsambtenaren in een garage aan de Bremstraat in Sint Willebrord al een klein lab voor het maken van ghb. Hier werd ook een hond in beslag genomen. Twee verdachten werden opgepakt. Aan de Achterhoeksestraat in Rucphen troffen de ambtenaren in een schuur een hennepkwekerij aan met bijna vijftig planten. Een bewoner is aangehouden. In andere plaatsen in Brabant heeft de belastingdienst beslag gelegd op woningen en auto's.

Vaker acties

In totaal bezochten de diensten maandag twintig locaties in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. De komende dagen gaan gemeenten, Openbaar Ministerie, politie, fiscus en Taskforce Brabant-Zeeland verder met de controles, vaak gebaseerd op tips en andere informatie over verdachte gebouwen en risicolocaties. ,,In het kader van de geïntensiveerde samenwerking in Zuid-Nederland hebben we vaker zulke acties tegen ondermijnende criminaliteit gehouden, maar dit is de eerste keer in het buitengebied'', zegt woordvoerster Eliane Mastwijk van het Openbaar Ministerie in Zuid-Nederland.

Gevoelig

De laatste jaren lijkt de criminaliteit in het dun bevolkte en moeilijk te controleren buitengebied in Zuid-Nederland toe te nemen. Om de haverklap zijn er dumpingen van drugsafval en rolt de politie hennepkwekerijen en drugslabs op. ,,Het buitengebied is erg gevoelig voor criminaliteit. Er staan ook veel lege schuren. Voor een ondernemer met financiële problemen kan het aantrekkelijk zijn daar iets anders in te doen dan aardappelen'', schetst Mastwijk. Ook zijn gevallen bekend dat criminelen boeren bedreigden en dwongen om schuren te verhuren.

Platteland