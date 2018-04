Invalide man achtergelaten na aanrijding polderweg bij Stampersgat

LONGREAD De 'hete nacht van Sint Willebrord' in 1968 was een aanval op het gezag

21 april SINT WILLEBRORD - Historici bestempelen het jaar 1968 als een kanteljaar, waarin alles mogelijk lijkt. Op verschillende plaatsen in de wereld kwamen jongeren in opstand tegen het gezag. 1968 is het jaar van de Mei-revolutie in Parijs, de Praagse lente, het verzet tegen de oorlog in Vietnam, maar ook van de 'hete nacht in Sint Willebrord'.