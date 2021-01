Introductiefilmpje in plaats van feestelijke opening kinderopvang Rucphen

RUCPHEN/BOSSCHENHOOFD - Van een feestelijke opening kwam zaterdag niks terecht. En de eerste werkdag maandag is louter noodopvang. Om toch een idee te geven hoe mooi kinderopvang ‘t Toverbosch in Rucphen geworden is, ging er een filmpje rond op social media.

De kijker wordt daarin rondgeleid door de ruimtes van het nieuwe kinderdagverblijf. Toen Daniëlle Dockx en Jorinda van der Weide uit Bosschenhoofd in 2016 geen weg wisten voor opvang van hun eigen kinderen, namen ze het heft in eigen hand. In basisschool 't Bossche Hart was nog precies één lokaal beschikbaar. De vraag in het als forensendorp bekend staande Bosschenhoofd was echter zo groot dat al snel voor een tweede groep kinderen ruimte gezocht moest worden.

,,We hadden goede hoop op de voormalige Spar-winkel, maar de gemeente keurde dat niet goed. De opvang kwam te dicht bij de spoorwegovergang te zitten‘’, aldus Daniëlle Dockx. Uitbreiden binnen de school was ook niet mogelijk. Van alle dorpen in Halderberge groeit Bosschenhoofd door alle nieuwbouw het hardst.

Andere kant van de weg

Op aan de oplopende wachtlijsten tegemoet te komen bleven Dockx en Van der Weide uitzien naar alternatieve locaties. ,,Niet gevonden in Bosschenhoofd, wel aan de andere kant van de snelweg in Rucphen.‘’

Een kleuterklaslokaal van de Sint Martinusschool stond leeg. Daar kunnen, als de lockdown voorbij is, dagelijks veertien kinderen worden opgevangen. In Bosschenhoofd biedt 't Toverbosch ook buitenschoolse opvang aan. ,,Zover is het in Rucphen nog niet. In de Sint Martinus is ook Kober actief met opvang, maar er was behoefte aan meer flexibiliteit in het aantal uren dat ouders afnemen. Maatwerk dus.‘’

In de Sint Martinusschool worden straks naast Rucphense ook kinderen uit Bosschenhoofd opgevangen. Neemt niet weg dat voor 't Toverbosch gezocht blijft worden naar uitbreiding in eigen dorp. Dockx: ,,Onze hoop is gevestigd op de nieuwe plannen voor het dorpshuis. Jorinda en ik hebben allebei de mooie tijd van dorpshuis De Schakel meegemaakt. We hebben de enquête van de gemeente Halderberge ingevuld en daar uiteraard onze wensen voor groeiende kinderopvang neergelegd.‘’