Internationale line dance-top strijkt neer in Bosschenhoofd

Deelnemers doen in de hal nog even de laatste stretchoefeningen voor ze dance hall betreden. Zo ook Betty Alart (20) uit Marseille. In 2015 werd ze kampioen bij ‘advanced’. Ze is niet nerveus, “pourquoi”? Met het vliegtuig is ze vanuit de Zuid Franse stad naar hier gereisd. Deze Dutch Championships 2018 heeft een vol driedaags programma.

Met op zaterdagavond een heus dancefeest met shows en nog veel meer. En dan moet de performance goed zijn om het publiek mee te krijgen. Presentator Raymond Sarlemijn doet ook dan alles in het Engels. Organisator Roy werd in 1997 als een wereldkampioen. In Den haag kreeg hij het dance-virus te pakken. Inmiddels is hij sinds 2012 eigenaar van de Dutch Dance Academy (voorheen dansschool Uijtdewilligen) in Oudenbosch. Hij is helemaal bezeten van new line-dance. En dat is niet het in grote groep op één lijn dansen met cowboyhoed op. Het is heel anders en veel meer dan dat. “Ik ben supertrots om dit hier te mogen doen. De Dutch Country Western Dance Association heeft het me gevraagd. ‘Het dansen gebeurt in verschillende divisies en niveaus. Zoals classic, showcase, modern. Er zijn ook workshops en demo’s. Zoals de ‘pro-am’. Een professional danst met een amateur. Dat deed ook Lotte Puelinckx (15) uit Zwartewaal. “Ik ben nu tweemaal op de vloer geweest en het ging best goed.’