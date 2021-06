Interesse voor startersleningen in Roosendaal onverminderd hoog

Doorstroming

Want dat was bij aanvang van de regeling in 2010 de achterliggende gedachte en dat is het nog steeds. De regeling wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. De gemeente Roosendaal doet mee om de doorstroming in woningen tot 225.000 euro te verbeteren en de kansen van jongeren op de woningmarkt te verbeteren.

Geen rente en aflossing

VLP en Roosendaalse Lijst

In 2019 zijn er 89 aanvragen ingediend, waarvan er tachtig zijn toegekend. Vorig jaar zijn er dus 75 van de 78 toegekend. Vorig jaar was er in Roosendaal 1,1 miljoen euro beschikbaar, waarvan 750.000 euro is uitgekeerd. Dank zij het fonds konden in de gemeente in 2019 en 2020 respectievelijk 448 en 350 woningen worden verkocht in het segment tot 225.000 euro.