‘Inspanning voor Stampersgat is het minimale wat gemeente kan doen voor dorp’

STAMPERSGAT - Hoewel de kans op woningbouw nagenoeg nihil is, laat de gemeente Halderberge toch een haalbaarheidsstudie los voor een duurzame bestemming van het voormalige Staalunie-terrein in Stampersgat. Deze zomer start een bodemonderzoek.

In ruim een eeuw bedrijvigheid op het zes hectare grote terrein is de grond dusdanig vervuild dat bodemsanering onvermijdelijk lijkt. Zeker is al dat 4500 kubieke meter asbesthoudende grond op het terrein aanwezig is. Mocht de verontreiniging al worden opgelost, dan kampt Stampersgat nog altijd met de geur- en geluidscirkels van Suiker Unie.

Gert Logt (VDG) geloofde er niet in. Hij pleitte voor een breed woningbouwonderzoek in het dorp, waar al jaren geen huis meer wordt gebouwd. Logt onderzoekt liever de uitplaatsing van bedrijven als Novo Packaging en de Roterij, die verder van de suikerfabriek vandaan liggen. ,,Of kijk naar mogelijkheden voor lintbebouwing tussen Stampersgat en Gastel in plaats van minimale resultaten ophalen uit het Staalunie-terrein.‘’

Bert Suijkerbuijk (Lokaal Halderberge) viel hem deels bij. ,,Maak de inwoners van Stampersgat niet blij met een dooie mus. Het terrein is nog altijd in gebruik bij een ondernemer. Spreek eerst met de eigenaar en de provincie en ga dan pas in de grond wroeten.‘’

Elke kans op vooruitgang

De twee Stampersgatse raadsleden Ruud Beerendonk (CDA) en Will Meurer (WOS) grijpen elke kans aan om hun dorp vooruit te helpen. Beide fracties schaarden zich vierkant achter het krediet van 35.000 euro, nodig om het Staalunie-terrein ooit te revitaliseren. Dat laatste is afhankelijk van het vertrek van de bedrijven, die er nu nog zitten. Beerendonk opperde het gebiedsontwikkelingsproject Waterpoort bij de plannen te betrekken. Een suggestie, die wethouder Hans Wierikx overnam. VVD-er Sharona Malfait begreep goed dat het nog een tour de force wordt om te gaan bouwen in Stampersgat. ,,Ik vraag het college zich tot het uiterste in te spannen, dat is het minimale wat u kunt doen voor het dorp.‘’