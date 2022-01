Inschrijvingen voor Gastelse Triathlon lopen storm: ‘Ze hebben er zowat meer zin in dan wij’

OUD GASTEL - Het lijkt wel gekkenwerk om in deze tijd een groot evenement een halfjaar van tevoren aan te kondigen. Maar de ruim tweehonderd inschrijvingen die de organisatie van de Verwer en Janssen triathlon in Oud Gastel al in een paar dagen tijd binnenkreeg, bewijzen anders.

Op 24 en 25 juni vindt alweer de 36e editie van de triathlon plaats. Als de voortetterende coronapandemie geen roet in het eten gooit, tenminste. Maar: ‘Drie keer is scheepsrecht’, valt te lezen in de aankondiging. ‘En het cijfer drie is nu eenmaal bepalend voor deze uit drie onderdelen bestaande sport.’

Dus op het moment dat de champagnekurken door de Nederlandse huiskamers vlogen, openden online ook de inschrijvingen voor het Gastelse sportevenement. De organisatie, 't Veerke, besluit er na twee door corona noodgedwongen afgelaste edities dit jaar toch weer vol voor te gaan, zegt voorzitter Paul Romme.

Quote We willen ook onszélf weer iets bieden om naar uit te kijken Paul Romme, voorzitter 't Veerke

Aan de ene kant omdat met een evenement als de triathlon niet te lang een slag om de arm kán worden gehouden. ,,Triatleten maken hun wedstrijdplanning ruim van tevoren, daar passen ze hun trainingsschema’s op aan. Daarom moeten wij er ook op tijd bij zijn: we kunnen niet in april pas de knoop doorhakken, dan zijn we echt te laat”, aldus Romme. ,,Bovendien willen we ook onszélf weer iets bieden om naar uit te kijken.”

Afgelastingen

Want in twee jaar zonder evenementen is het soms best een uitdaging het waakvlammetje ook bij de organisatie niet te laten doven. ,,We hebben vooral geprobeerd elkaar zoveel mogelijk te zien, om ook intern dat vuurtje brandend te houden. Maar het aantal evenementen dat we steeds tóch op het laatste moment moesten afgelasten, zoals op 12 december nog de Obstacle Run, dat vraagt echt iets van je herstelvermogen.”

Quote Ik denk dat iedereen wel behoefte heeft aan zo'n stukje beleving Paul Romme, voorzitter 't Veerke

Maar dat betekent ook dat de club intussen wel aan zulke tegenvallers gewend is, zegt Romme. ,,Natuurlijk is er altijd een risico dat het toch weer niet door kan gaan. Maar ach, dan is dat gewoon weer een teleurstelling. Dat kennen we inmiddels wel.”

Dik een vijfde vol

Positiever: het deelnemersveld lijkt de Verwer en Janssen triathlon in de tussentijd in elk geval niet te zijn vergeten. Van de duizend plaatsen op de inschrijflijst, is inmiddels al dik een vijfde vergeven. ,,Ze lijken er zowat meer zin in te hebben dan wijzelf, dus dat is erg mooi”, vindt Romme. ,,De jaren voor corona zaten we altijd hartstikke vol en moest je er als triatleet op tijd bij zijn. Dat weten mensen blijkbaar gelukkig nog. Bovendien staan we bekend als een gezellig en toegankelijk evenement, en ik denk dat iedereen wel behoefte heeft aan zo'n stukje beleving.”