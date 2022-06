Inschrijven voor Wouws Wielerweekend geopend

Zaterdag 27 augustus staat in het teken van de toertochten en een gezinstocht. Bij de toertochten zijn 80 en 140 km lang, waarbij de start is tussen 08.00 en 11.00 uur. De route kan individueel of in een groep worden gereden en gaat via Brabantse wegen naar het Antwerps havengebied en over Zeeland weer terug. In de middag is er een familierit van 35 km. Alle tochten vertrekken bij café Donkenhof in Wouw.