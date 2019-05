Innovatieve bedrijven naar de Meeten II in Roosendaal

Dierenambu­lan­ce Sint Willebrord gedupeerd door aanrijding, veroorza­ker reed door

19 mei SINT WILLEBRORD - Wat waren ze in hun nopjes bij de stichting Pets Food Care toen ze een half jaar geleden van de Stichting Dierenlot een dierenambulance in bruikleen kregen. Vrijdagnacht of zaterdagmorgen heeft de Opel Combo op de parkeerplaats aan de Dorpsstraat flinke schade opgelopen. De veroorzaker is doorgereden.