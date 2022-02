Innovatieprijs Horecava voor Enjay Roosendaal

,,Het altijd moeilijk om met een nieuw bedrijf en een nieuw product reactie te krijgen”, zegt Van der Linden. ,,Corona heeft natuurlijk ook niet geholpen.” Er waren 120 inzendingen waaruit de jury vijf winnaars koos. Enjay werd winnaar in de categorie Equipment & Services en overall winnaar.

Afzuigkap

Van der Linden won de prijs omdat Enjay een manier heeft ontwikkeld om de warmte, die in een professionele keuken door de afzuigkap verdwijnt, opnieuw te kunnen gebruiken. In de afzuigkap wordt een batterij geplaatst die de warmte van de afgevoerde lucht opneemt. ,,Vervolgens gaat de vloeistof naar een warmtepomp die de inkomende lage temperatuur omzet in een hogere uitgaande temperatuur”, vertelde Van Linden eerder tegen BN DeStem. Daarna kan de warmte worden gebruikt in vloer- of radiatorverwarming of om een zwembad te verwarmen.