Inleveractie voor (illegaal) vuurwerk levert in Roosendaal iets meer dan 13 kilo op

Op 22 december werd zo’n 4,5 kilo ingeleverd bij het Atik Stadion. De 29ste stond de container van Strukton net als maandag op het parkeerterrein van sportpark Vierhoeven en werd er zo'n 8 kilo gebracht.



Ook illegaal vuurwerk mocht worden ingeleverd, zonder dat daaraan consequenties voor de eigenaar verbonden zouden zijn. Toch steken de hoeveelheden schril af tegen de opbrengst van politie-acties; zo werd op oudejaarsdag nog 700 kilo gevonden in een bestelbus in Langdonk.



Dat er weinig animo was om het knalspul vrijwillig van de hand te doen, deert de gemeente niet. Elke kilo is meegenomen, zei burgemeester Han van Midden vorige week al. ,,We hadden niet de illusie dat we hiermee alles van straat zouden halen. We hoopten wel op ouders die vuurwerk van hun kinderen zouden vinden en dat veilig wilden inleveren. Die mogelijkheid wilden we bieden.”