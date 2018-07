Initiatiefnemers Avonturis zetten door

Dat zegt Tijn Hoefnagels, samen met collega-leerkracht Tinne Machielse initiatiefnemer van de nieuwe particuliere basisschool die onderdak krijgt in buurthuis De Wieken en Avonturis gaat heten.

,,We weten dat de interesse er is, maar ouders willen graag zien hoe de school er uit komt te zien", zegt Hoefnagels. ,,Sfeer proeven is nu nog moeilijk, maar dat kan vanaf 15 juli wel. Dan beginnen we met het inrichten van de ruimte die we in De Wieken huren. En op dat moment kan ook de GGD komen inspecteren of de ruimte voldoet aan de eisen voor kinderopvang."

Kinderopvang

Kinderopvang is een geïntegreerd onderdeel van de democratische basisschool en dat betekent dat Avonturis van 8 tot 17 uur open is. De kosten van kinderopvang zijn inbegrepen in de maandelijkse bijdrage van ouders. Die kan oplopen tot 500 euro bruto per maand omdat Democratisch Onderwijs niet wordt vergoed door de overheid. Een deel van dat geld komt overigens via de belasting terug.

Zelf beslissen

Er zijn in Nederland 19 scholen die volgens het concept van Democratisch Onderwijs werken, onder meer in Breda. Op deze scholen beslissen kinderen zelf wanneer ze op een bepaald vlak iets willen leren. Daarnaast beslissen ze mee over regels en afspraken binnen de school.