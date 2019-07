Initiatiefnemer trampolinepark Halsteren woest op gemeente: ‘Gemeente heeft geblunderd met Jump XL’

HALSTEREN - Alex Swagemakers, initiatiefnemer van Jump XL in Halsteren, schrijft het mislukken van de komst van het trampolinepark voor een groot gedeelte op het conto van de gemeente Bergen op Zoom. Hij overweegt een schadeclaim in te dienen.

Begin vorig jaar ontwikkelt Swagemakers samen met Jump XL een plan om een park van 1500 vierkante meter groot met pakweg 30 trampolines op de plek waar bouwmarkt Fixet zat. Op 30 mei 2018 krijgt hij een telefoontje van een gemeentewoordvoerder dat tijdens een persbijeenkomst wethouder Barry Jacobs de plannen wereldkundig heeft gemaakt. Hij voelt zich enorm overvallen. ,,Ik wist van niets en zat nog in de aftastfase. Contracten en afspraken waren nog niet eens vastgelegd en de omwonenden waren nog niet geïnformeerd. Dit was niet de bedoeling.”

Regie kwijt

Ondernemers in de directe omgeving maken bezwaar. Vrezen geluidsoverlast en zijn bang voor aantasting van hun privacy. Ook zijn aanvullende onderzoeken nodig, onder meer verordonneerd door de Omgevingsdienst. Dat zorgt voor meer dan een jaar vertraging. ,,Kijk, ik verwijt de omwonenden niets. Die voelden zich net als ik overvallen. Als ik ze van tevoren had kunnen informeren was er niets aan de hand geweest. Maar nu was ik direct de regie kwijt. Hoe kun je in godsnaam een ondernemer zo benadelen? Ik vind dat de gemeente hierin geblunderd heeft. Het moment van de pers inlichten hoor je in overleg met de ondernemer te doen, en niet op eigen houtje “

Door alle vertraging en veranderende marktomstandigheden hebben Swagemakers en Jump XL afgelopen woensdag besloten te stekker eruit te trekken. Tot grote frustratie van Swagemakers. ,,Er is een schadepost van ongeveer 60.000 euro. Ik overweeg een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.”

Vervelend

Gemeentewoordvoerder Erwin Stander laat weten dat de gemeente ‘het vervelend vindt dat het uiteindelijke plan niet doorgaat’. ,,Want het college vond het in ieder geval destijds een prima aanvulling op toeristische activiteiten in onze gemeente en was bereid medewerking te verlenen.”