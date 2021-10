Informatiebord maakt de restauratie van het graf van de eerste suikerdirecteur af

Deksteen

Tweede Kamer

Meijers: ,,De betekenis van de Vlekkes op het gebied van sociale voorzieningen voor de bijna 1500 fabrieksarbeiders is enorm geweest. Hij verhoogde de lonen eind 19de eeuw tot 15 gulden per week, ver boven het normale niveau. Vlekke werd daardoor een veelgevraagd redenaar in het land. Hij zat in gemeentepolitiek en werd door de katholieken al vooruit geschoven om ook de Tweede Kamer in te gaan. Door zijn dood op 54-jarige leeftijd kwam het zo ver niet.”