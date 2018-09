'Informatie voor nieuwe ondernemers in Roosendaal is achterhaald'

Gemeente­kas en wonen prioriteit Rucphense raad

8:00 RUCPHEN - Voor de komende jaren vallen de prioriteiten van de zes politieke partijen in Rucphen allerminst naadloos over elkaar. Wel is scherp letten op de gemeentelijke financiën een rode draad, net als woonruimte voor de (eigen) bevolking. Ook invulling voor de Binnentuin keert terug in de wensenlijstjes, zij het in verschillende vormen.