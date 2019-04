Informatie-avonden Bravis over nieuw ziekenhuis bij Bulkenaar in Roosendaal

Bestuurders Hans Ensing en Bianka Mennema geven uitleg over het waarom van een nieuw ziekenhuis en de redenen om niet in Bergen op Zoom, maar in Roosendaal te bouwen. Ook de planning voor de komende tijd en de toekomst van de huidige ziekenhuislocacties in beide steden komen daarbij aan bod. Voor inwoners is er alle gelegenheid om vragen te stellen, laat Bravis weten. Op maandag 13 mei is ook voorzitter Richard Pal van de medische staf van Bravis van de partij.