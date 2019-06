Indrukwekkende Roosendaalse verhalen over oorlog en vrijheid in Tongerlohuys

VIDEO EXPOSITIEROOSENDAAL - De tentoonstelling ‘Verhalen van oorlog en vrijheid’ is vanaf 13 juni in het Tongerlohuys in Roosendaal te zien. De opening werd met een persoonlijke verhaal door cultuur wethouder Toine Theunis dinsdagavond verricht in het museum.

De expositie is ingericht in het kader van de bevrijding van Roosendaal, 75 jaar geleden. In het museum staan vijf verhalen van mensen centraal die op de een of andere wijze betrokken waren bij de oorlog en bevrijding in Roosendaal.

Volledig scherm Indrukwekkende verhalen tijdens opening expositie ‘Verhalen van Oorlog en Vrijheid’ in Tongerlohuys Foto Alfred de Bruin © bn de stem

In de kleine zaal van De Kring vertelden vijf Roosendalers voor de opening hun persoonlijke verhaal aan vijf jonge stadsgenoten en de genodigden. Piet Geleijns vertelde zijn verhaal over het bombardement op Roosendaal weer aan zijn kleinzoon Thierry Castelijn. Op 31 mei vertelde Geleijns hetzelfde verhaal 75 jaar na het bombardement bij het oorlogsmonument op de begraafplaats.

De Roosendaalse Lenny Hamans is kort na de oorlog geboren en vertelde hoe haar familie een Engelse bevrijder Leon Pocock zo dankbaar was voor de hulp na de bevrijding. Op verzoek van de Engelsman Lenny is Lenny naar hem vernoemd. Pocock is inmiddels overleden, maar de families hebben nog steeds contact.

Theunis vertelde dat zijn ouders met nieuwe verhalen over de oorlog kwamen toen ze hoorde dat hun zoon de expositie over de oorlog ging openen. Theunis vader vertelde voor het eerst hoe hij met zijn broertje vluchtte uit school voor het bombardement van 31 mei. ,,Maanden later met de bevrijding heeft mijn vader de eerst ‘rare’ soldaten in de Hulsdonksestraat gezien. Met al deze verhalen kom je er achter hoe dichtbij de oorlog nog steeds is. Je herkent zoveel in al die verhalen wanneer het over de stad gaat waar jij in leeft,” vertelt Theunis.

De verhalen in de expositie zijn slecht korte stukjes, uit de lange verhalen die zijn opgetekend en gefilmd door het museum. Het is de bedoeling dat alle lange verhalen van bijna een uur worden opgenomen in de verhalen bank van het Tongerlohuys zegt Joss Hopstaken, gemeente archivaris van het museum.

Marijn de Kok heeft de tentoonstelling in het Tongerlohuys weer vorm gegeven met Marc Vermeule. ,,We hebben een ontwerp gemaakt om de verhalen goed te vertellen. De verhalen staan met voorwerpen op een groot paneel in het museum, waardoor je op een natuurlijk wijze door het museum loopt en alle verhalen in je kan opnemen. Je merkt aan alle reacties, dat het nog leeft en dichtbij is. Hopelijk komen er nog veel meer verhalen los,” zegt De Kok.

Heel bijzonder is dat de kelder van het Tongerlohuys in de oorlog gebruikt is als schuilkelder. Het verhaal van Diny en Carina Schils over de hele kleine vakjes in de kelder, waar ze nauwelijk inpassen, staat bij de ingang van de kelder.

De expositie ‘ Oorlog en vrijheid’ loopt tot 19 januari 2020 in het Tongerlohuys. Kaarten kosten € 5,00, toegang tot en met 12 jaar en met Museumkaart gratis.

