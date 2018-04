Indrukwekkende brief van Roosendaalse Noortje aan minister-president Rutte

Verdachte schieten op woning Amethistdijk in Roosendaal uit de cel

12:27 ROOSENDAAL/DEN BOSCH - De 20-jarige man die ervan verdacht wordt op 20 februari te hebben geschoten op een woning aan de Amethistdijk in Roosendaal, is door het gerechtshof in Den Bosch op vrije voeten. Het hof vindt dat er in het onderzoeksdossiers tegen de man te weinig aanwijzingen zitten om hem nog langer in voorlopige hechtenis te houden.