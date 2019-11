Indrukwekkende bevrijdingsoptocht trok door Sprundel

Leden van Carmencita verrichtten op het Kloosterplein de openingsdans. Daarna kwam de stoet in beweging. Uitgebeeld werden onder andere: vertrekkende Duitsers, feestende inwoners, een imker, vanuit schuilkelder naar vrijheid, smokkelaars, molen in oorlogstijd, bruiloft in 1943, zusters met gewonden, gevangenen en de Andrewsisters. Le Petit Harmonie zat in een groentekar en uit een Peugeot van 1933 zwaaide koningin Wilhelmina. Zoals destijds, werd de paardenpoep door een man met kruiwagen opgeruimd. Lopend, fietsend, met skelters en op ponies showde schooljeugd een lange sliert bevrijdingsvlaggetjes. In een groep jongeren liep burgemeester Marjolein van der Meer Mohr mee, evenals de meisjes en jongens in een bevrijdingsrok. Vlak na de bevrijding liepen veel vrouwen en meisjes in zo'n rok gemaakt van kleurrijke lapjes. Het was een idee van Mies van Lennep die vele joodse kinderen redde en ternauwernood het concentratiekamp overleefde. De rok symboliseert 'harmonie, saamhorigheid en samenwerking, accepteer het verleden en heb vertrouwen in de toekomst'.