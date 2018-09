Indorock en rijsttafel boden mensen troost

Poekoel Teroes staat voor de moeilijke omstandigheden waaronder Indische mensen vanaf de jaren vijftig hun plek in Nederland moesten verwerven. Klanken van Oorsprong vertelt dat verhaal aan de hand van de muzikale revolutie die deze indo's veroorzaakten met hun 'indorock': een variant op rock 'n roll, waarmee bandjes als The Tielman Brothers, The Hot Jumpers, The Crazy Rockers in de jaren zestig furore maakten.