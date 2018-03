'Incomplete' raad in Rucphen treedt aan

Video Schiet­ver­e­ni­ging dreigt kopje onder te gaan: 'Niemand kent onze sport'

10:21 WOUWSE PLANTAGE - Je zet je voeten in een bepaalde hoek, de elleboog plaats je voor je buik, geweer op de hand, goed kijken, diep adem halen en dan... paf. Het kogeltje (doorsnede: 4,5 mm) boort zich tien meter verder in een kartonnen kaart. Met in het midden natuurlijk de roos. Als je die raakt, scoor je tien punten. Eén serie bestaat uit veertig schietbeurten. Maximum te behalen punten: vierhonderd. Dit is in een notendop de essentie van het schieten met een luchtgeweer.