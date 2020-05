‘Inchecken’ voor een plekje op kantoor: zo werk je corona-proof

Het doet nogal vreemd aan, maar de vinding van digitaal bureau E-sites in Breda is vooral praktisch en handig, vindt directeur Marloes Bovée. ,,Voordat corona uitbrak, zaten we met ruim 150 medewerkers op kantoor. Dat kan straks niet meer. Dus was de grote vraag: hoe ga je de bezetting op kantoor regelen in het nieuwe normaal van de anderhalvemeter-samenleving?”