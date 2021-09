Inbrekers slaan toe op Kasteelweide: voor duizenden euro’s gereedschap van vrijwilligers gejat

De inbraak werd woensdagochtend ontdekt door archeoloog Marco Vermunt, die toevallig nog wat spullen daar moest ophalen, zegt René Hermans van de stichting: ,,Eerst is geprobeerd de deur te forceren. Daar zitten twee sloten op. Een is opengebroken, de ander is niet gelukt. Toen zijn ze via het zijraam alsnog binnen gekomen.’’



Aan de zijkant van de container zit een venster, maar dat is afgedekt met een metalen plaat. Hermans: ,,Die is met geweld opengewrongen en het raam erachter is aan diggelen geslagen.’’