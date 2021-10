Inbrekers hebben het gemunt op bananenpulp uit loods Roosendaal, maar waarom? ‘Heel vreemd allemaal’

Dat lijkt de grote vraag nu in de nacht van maandag op dinsdag voor de vierde keer in nog geen week tijd is ingebroken in het vervallen pand, vermoedelijk door mensen die het op de exotische fruitlading hebben voorzien. In dat geval zijn de daders waarschijnlijk hondsbrutale drugscriminelen die ervan overtuigd zijn dat er cocaïne in de lading is verstopt.